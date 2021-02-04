Вдова Грачевского обещает поделить наследство мужа между его детьми

Еактерина Белоцерковская уверила, что никто из наследников супруга не останется в обиде.

Вдова основателя детского киножурнала "Ералаш" объяснила, что все дети Бориса Юрьевича получат свою долю в наследстве.

“Каждый получит то, что ему полагается. Остальными вопросами будут заниматься юристы”, – объяснила Белоцерковская в программе "Пусть говорят".

Зрителям осталось неясно, входит ли в перечень наследников внебрачный сын Бориса Грачевского.

По словам гостьи телевизионного ток-шоу и давней подруги худрука "Ералаша" Марианы Саид Шах, Екатерина очень негативно восприняла то, что в шоу подняли тему внебрачного ребёнка Грачевского. Мариана уверила, что Белоцерковская даже поскандалила с ней за кулисами после съёмок программы.

Вдова именитого режиссёра объяснила также, что на особенное богатство никто их наследников не может рассчитывать, так как Борис Юрьевич вкладывал все свои средства в развитие своего творческого детища - киножурнала "Ералаш", в котором в последние годы дела шли не очень хорошо.