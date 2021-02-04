Иван Ургант посмеялся над ребячеством Егора Крида

Певец попал под сатиру ведущего программы "Вечерний Ургант" после своей хулиганской выходки в кресле жюри детского шоу.

Кумир молодёжи Егор Крид принял приглашение стать наставником в популярном шоу "Голос. Дети". Исполнитель, однако, показал себя не очень подходящим на роль наставника, потому что сам ведёт себя как дерзкий подросток.

Крид спровоцировал бурю негодования сетевых моралистов после своего поста в Instagram. Певец опубликовал фото в кресле жюри детского шоу, на котором он демонстрирует неприличный жест.

Эта выходка не осталась без внимания Ивана Урганта. Шоумен отметил, что 25-летний Егор Крид обязательно найдёт общий язык с детьми.