Олеся Железняк лишилась денег с банковской карты

Актриса обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Олеся Железняк рассказала, что стала жертвой аферистов. Актриса театра "Ленком" заметила, что с её банковской карты исчезли пятьдесят тысяч рублей.

Заслуженная артистка России уверила, что не передавала свои личные данные злоумышленникам, однако им каким-то образом удалось добраться до её сбережений.

Сотрудники столичного МВД начали проверку после заявления актрисы.

Олеся Железняк известна по ролям в таких фильмах, как "Ландыш серебристый", "Моя прекрасная няня", "Сваты".