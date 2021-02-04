Лариса Гузеева рассказала о главной ошибке в своей жизни

Ведущая шоу "Давай поженимся" объяснила, что исправила бы в своей судьбе, если бы ей представилась такая возможность.

Лариса Гузеева в своих интервью нередко рассказывала о своей насыщенной жизни. Актриса заводила романы, встречалась с влиятельными людьми.

Карьера главной "бесприданницы" страны сложилась на телевидении.

При вполне благополучной судьбе Лариса Андреевна жалеет только об одном — что не реализовала себя в роли многодетной матери.

У телесвахи проснулись материнские чувства. Звезда экрана опубликовала в своём в Instagram фотографию, где она держит на руках малыша.

"Самая моя большая ошибка — то, что я не родила десятерых. Это стоп-кадр из домашнего видео", — поделилась с подписчиками Лариса.

У 61-летней актрисы двое детей — сын Георгий и дочь Ольга.