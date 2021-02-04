Я буду не одна: Бузова показала, с кем проводит вечера у камина

Поющая ведущая снова заинтриговала публику, ожидая таинственного гостя для совместного ужина.

В интерьерах квартиры Ольги Бузовой по-прежнему царит новогодняя сказка. Ольга не спешит избавляться от волшебного декора в своих апартаментах.

Ольга недавно рассталась с бойфрендом Давидом Манукяном, однако звезда всячески доказывает, что не страдает от одиночества и недостатка внимания.

Экс-ведущая "Дома-2" ранее похвасталась дорогим ювелирным украшением, которое ей преподнёс президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев.

Теперь Ольга заставила подписчиков гадать, с кем она проводит вечера.

"А еще — скоро я буду не одна, кое-кто ко мне присоединится", — объяснила ведущая.

Всё оказалось в высшей степени невинно. Ольга ожидала в гости свою подругу.