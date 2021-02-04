Максим Галкин не захотел, чтобы Пугачёва вела ледовое шоу

Алла Борисовна является большой поклонницей фигурного катания.

Дмитрий Губерниев рассказал, что Примадонна желала вместе с ним комментировать выступление на льду звёздных любителей фигурного катания, однако её супруг Максим Галкин забеспокоился и отговорил жену от такого решения.

Максим Галкин, который является одним из ведущих шоу "Звёздый лёд" сам предложил пригласить Аллу Пугачёву на программу в качестве почётного гостя.

Алла Борисовна, видимо, почувствовала в себе задатки спортивного комментатора, поэтому хотела сесть в будку рядом с Дмитрием Губерниевым.

Это предложение не было одобрено.