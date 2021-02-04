Алла Борисовна является большой поклонницей фигурного катания.
Дмитрий Губерниев рассказал, что Примадонна желала вместе с ним комментировать выступление на льду звёздных любителей фигурного катания, однако её супруг Максим Галкин забеспокоился и отговорил жену от такого решения.
Максим Галкин, который является одним из ведущих шоу "Звёздый лёд" сам предложил пригласить Аллу Пугачёву на программу в качестве почётного гостя.
Алла Борисовна, видимо, почувствовала в себе задатки спортивного комментатора, поэтому хотела сесть в будку рядом с Дмитрием Губерниевым.
Это предложение не было одобрено.
"Максим сильно переживал. Потому что, если бы со мной присела рядом Алла Борисовна, то здесь, мне кажется, даже Татьяна Анатольевна Тарасова уже запереживала бы. Пугачева не была допущена до репортажей", — объяснил Губерниев.
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