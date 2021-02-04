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Экс-супруга Ромы Жукова может остаться на улице с детьми

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У супругов возникли проблемы с ипотечным кредитованием.

Роман Жуков объяснил, что не может больше выплачивать взносы за квартиру, приобретённую в кредит, из-за пандемии.

Исполнитель предлагает супруге продать дорогостоящую недвижимость, чтобы выручить 25 миллионов рублей. Из этой суммы нужно девять миллионов отдать банку, а остальные 16 потратить на то, чтобы приобрести новое жильё.

"Пока у нас есть немного времени, чтобы решить проблему", — объяснил Жуков "СтарХиту".

Такая схема бывшую жену Жукова не устраивает, так как она уверена, что экс-супруг принципиально не платит ипотеку.

"Она планирует подать в суд на раздел имущества", — пояснил певец.

 

Автор: Елена Былкина
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