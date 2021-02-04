У супругов возникли проблемы с ипотечным кредитованием.
Роман Жуков объяснил, что не может больше выплачивать взносы за квартиру, приобретённую в кредит, из-за пандемии.
Исполнитель предлагает супруге продать дорогостоящую недвижимость, чтобы выручить 25 миллионов рублей. Из этой суммы нужно девять миллионов отдать банку, а остальные 16 потратить на то, чтобы приобрести новое жильё.
"Пока у нас есть немного времени, чтобы решить проблему", — объяснил Жуков "СтарХиту".
Такая схема бывшую жену Жукова не устраивает, так как она уверена, что экс-супруг принципиально не платит ипотеку.
"Она планирует подать в суд на раздел имущества", — пояснил певец.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.