Экс-супруга Ромы Жукова может остаться на улице с детьми

У супругов возникли проблемы с ипотечным кредитованием.

Роман Жуков объяснил, что не может больше выплачивать взносы за квартиру, приобретённую в кредит, из-за пандемии.

Исполнитель предлагает супруге продать дорогостоящую недвижимость, чтобы выручить 25 миллионов рублей. Из этой суммы нужно девять миллионов отдать банку, а остальные 16 потратить на то, чтобы приобрести новое жильё.

"Пока у нас есть немного времени, чтобы решить проблему", — объяснил Жуков "СтарХиту".

Такая схема бывшую жену Жукова не устраивает, так как она уверена, что экс-супруг принципиально не платит ипотеку.