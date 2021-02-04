Одна из гостей шоу обвинила Екатерину Белоцерковскую в том, что она устроила скандал за кулисами программы.
Один за другим звёзды шоу-бизнеса жалуются на обман со стороны организаторов ток-шоу.
Знаменитости объясняют, что изначально им обещают не затрагивать в процессе съёмок больные для них темы, однако не сдерживают обещаний и в итоге начинают обсуждать острые вопросы.
На такую удочку, по словам друга Бориса Грачевского Владимира Долинского, попалась и Екатерина Белоцерковская.
Режиссёр объяснил, что после монтажа программы в шоу добавили кусок из интервью худрука "Ералаша", в котором он высказывается о своём внебрачном сыне.
Долинский также прокомментировал информацию о скандале, который якобы устроила Екатерина, обвиняя Мариану Саид Шах в том, что она завела разговор о внебрачном ребёнке Грачевского.
Владимир Абрамович уверил, что находился рядом с Екатериной всё время и не наблюдал никаких конфликтов.
"Скандал за кулисами? Да вы что, я ничего не видел. И это странно, ведь я был с Катей до последнего момента — ни с кем отношений она не выясняла. Если бы Катя была чем-то недовольна, она бы сказала это прямо в студии", — объяснил Долинский в интервью "Комсомольской правде".
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.