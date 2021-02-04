Редакторы "Пусть говорят" ввели в заблуждение вдову Грачевского

Одна из гостей шоу обвинила Екатерину Белоцерковскую в том, что она устроила скандал за кулисами программы.

Один за другим звёзды шоу-бизнеса жалуются на обман со стороны организаторов ток-шоу.

Знаменитости объясняют, что изначально им обещают не затрагивать в процессе съёмок больные для них темы, однако не сдерживают обещаний и в итоге начинают обсуждать острые вопросы.

На такую удочку, по словам друга Бориса Грачевского Владимира Долинского, попалась и Екатерина Белоцерковская.

Режиссёр объяснил, что после монтажа программы в шоу добавили кусок из интервью худрука "Ералаша", в котором он высказывается о своём внебрачном сыне.

Долинский также прокомментировал информацию о скандале, который якобы устроила Екатерина, обвиняя Мариану Саид Шах в том, что она завела разговор о внебрачном ребёнке Грачевского.

Владимир Абрамович уверил, что находился рядом с Екатериной всё время и не наблюдал никаких конфликтов.