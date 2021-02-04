Бывший возлюбленный поющей ведущей наглядно продемонстрировал, как он мучается без женской ласки.
Ольга Бузова обвинила своего бойфренда Давида Манукяна в изменах.
Сам же рэпер в своих скетчах показывает себя верным и преданным, в юмористической форме признаваясь, что давно лишен радости интимного общения с женщинами.
В своëм очередном вайне, опубликованном в сторис Instagram, Дава заглядывается на античную статую.
Рэпер не удерживается от соблазна и игриво прикасается к особенно манящим частям статуи под песню "Оле-ола, you touch my talala".
Шоумена привлекают прелести обнажëнной гипсовой скульптуры.
"Когда давно не было кекса", — написал Давид под видео.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.