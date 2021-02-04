Давид Манукян показал, как страдает без Бузовой

Бывший возлюбленный поющей ведущей наглядно продемонстрировал, как он мучается без женской ласки.

Ольга Бузова обвинила своего бойфренда Давида Манукяна в изменах.

Сам же рэпер в своих скетчах показывает себя верным и преданным, в юмористической форме признаваясь, что давно лишен радости интимного общения с женщинами.

В своëм очередном вайне, опубликованном в сторис Instagram, Дава заглядывается на античную статую.

Рэпер не удерживается от соблазна и игриво прикасается к особенно манящим частям статуи под песню "Оле-ола, you touch my talala".

Шоумена привлекают прелести обнажëнной гипсовой скульптуры.