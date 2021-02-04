Дмитрий Шепелев станет папой во второй раз

Ребёнка ведущему подарит его новая возлюбленная по имени Екатерина Тулупова.

Дмитрий Шепелев один воспитывает сына Платона, которого родила ему покойная певица Жанна Фриске.

С новой возлюбленной Дмитрий уже около двух лет. Недавно парочка подыскала себе семейное гнёздышко.

О том, что Екатерина находится в интересно положении, инсайдеры говорили еще в декабре 2020 года. Когда Дмитрий и Екатерина отдыхали на Мальдивах, многие заметили, что женщина на сносях.

Сам Шепелев не спешит делиться радостной новостью. Он только намекал своим подписчикам о том, что, через десять лет его, возможно, будут окружать четверо детей.

Ведущий может стать многодетным отцом, так как, помимо Платона, в его доме воспитывается также дочка Екатерины. С рождением малыша детей станет трое.