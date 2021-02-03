Ольге Бузовой подарили золотое колье с бриллиантами от Cartier

Экс-ведущая "Дома-2" долго сохраняла интригу, однако вскоре призналась, кто одарил её столь ценным презентом.

Ольга Бузова продолжает принимать подарки в честь своего дня рождения.

Казалось, что девушку, которая купается в роскоши, ничем уже нельзя удивить, однако очередной подарок заставил Ольгу Бузову застыть от восторга.

Ольга сняла видео, на котором с замиранием сердце отрывает подарок с надписью Cartier.

Предчувствие не обмануло звезду. За многообещающей упаковкой скрывалось ювелирное чудо — золотое колье с бриллиантами.

"О, мой бог! Это украшение на шею с бриллиантами! Просто обалдеть! У меня нет слов! Спасибо!" — произнесла потрясённая Бузова.

Ольга некоторое время потомила фолловеров, не называя имени того, кто преподнёс ей столь роскошный презент.

Позже выяснилось, что чудеса щедрости проявила Федерация Бокса России. Бузова выразила глубокую признательность президенту Международной ассоциации бокса (AIBA) Умару Кремлеву.