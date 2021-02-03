Егора Крида осудили за неприличный жест на детском шоу

26-летний шоумен стал одним из наставников телевизионного проекта "Голос. Дети".

Интернет-пользователи уже засомневались в том, что Егора Крида можно допускать на проекты, в которых принимают участие дети.

Исполнитель удивил публику тем, что разместил в своём Instagram несколько снимков со съёмок ТВ шоу. На одном из фото сидящий в красном кресле жюри Крид показывает неприличный жест.

"g0l0$ deTI", — подписал серию снимков певец.

Подписчики не оценили юмор Крида, отметив, что такое поведение на съёмочной площадке, где снимается детское шоу, неуместно.

"С ума сошел? Кто его вообще туда пустил?", — выразили возмущение подписчики.

Певец поспешил оправдаться, объяснив, что при детях он себе такого не позволяет.

"Я только на фотках средний палец показываю. На шоу вы увидите, какой я милый", — написал Егор Крид в ответ на упрёки.

Егор, похоже, осознал свою ошибку, поэтому поспешил удалить фото, которое вызвало столь бурную реакцию подписчиков.