Возлюбленная Моргенштерна похвасталась необычной коллекцией украшений

Рэпер осыпал свою избранницу дорогими подарками.

Моргенштерн, которого окружают толпы поклонниц, показывает поразительную преданность своей девушке по имени Дилара Зинатуллина.

22-летняя возлюбленная шоумена обласкана вниманием своего именитого жениха. Недавно Моргенштерн помог девушке стать блогером-миллионником.

Девушка похвасталась подписчикам презентами, которыми одарил её Алишер Валеев, более известный под псевдонимом Моргенштерн.

"Полочка с украшениями начала свое существования", — подписала фото в сторис Instagram Дилара.

В числе её сокровищ можно увидеть шикарные серьги и золотые цепочки. Особенное внимание фолловеров привлекли кожаные наручники с цепями.

Сейчас рэпер с невестой отдыхает в крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов — Дубае. Дилара в шутку называет этот город Дубайск.