Рэпер осыпал свою избранницу дорогими подарками.
Моргенштерн, которого окружают толпы поклонниц, показывает поразительную преданность своей девушке по имени Дилара Зинатуллина.
22-летняя возлюбленная шоумена обласкана вниманием своего именитого жениха. Недавно Моргенштерн помог девушке стать блогером-миллионником.
Девушка похвасталась подписчикам презентами, которыми одарил её Алишер Валеев, более известный под псевдонимом Моргенштерн.
"Полочка с украшениями начала свое существования", — подписала фото в сторис Instagram Дилара.
В числе её сокровищ можно увидеть шикарные серьги и золотые цепочки. Особенное внимание фолловеров привлекли кожаные наручники с цепями.
Сейчас рэпер с невестой отдыхает в крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов — Дубае. Дилара в шутку называет этот город Дубайск.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.