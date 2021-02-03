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Возлюбленная Моргенштерна похвасталась необычной коллекцией украшений 

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер осыпал свою избранницу дорогими подарками.

Возлюбленная Моргенштерна похвасталась необычной коллекцией украшений 

Моргенштерн, которого окружают толпы поклонниц, показывает поразительную преданность своей девушке по имени Дилара Зинатуллина.

22-летняя возлюбленная шоумена обласкана вниманием своего именитого жениха. Недавно Моргенштерн помог девушке стать блогером-миллионником.

Девушка похвасталась подписчикам презентами, которыми одарил её Алишер Валеев, более известный под псевдонимом Моргенштерн.

"Полочка с украшениями начала свое существования", — подписала фото в сторис Instagram Дилара.

В числе её сокровищ можно увидеть шикарные серьги и золотые цепочки. Особенное внимание фолловеров привлекли кожаные наручники с цепями.

Сейчас рэпер с невестой отдыхает в крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов — Дубае. Дилара в шутку называет этот город Дубайск. 

Автор: Елена Былкина
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