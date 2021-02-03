Похудевшая на 25 килограммов Ида Галич страдает комплексами

Обаятельная звезда Instagram считает, что не дотягивает до современных стандартов красоты.

Одна из самых успешных блогеров России призналась, что иногда стесняется своей внешности.

"Я периодически комплексую из-за отдельных частей своего тела. То мне кажется, что у меня большой нос, то — что очень мощные руки, — рассказала Ида в интервью "Комсомольской правде".

Галич объяснила, что справиться с внешними недостатками помогает спорт и самодисциплина. Звезда Интернета также убеждена, что важно любить себя.

Ида убеждена, что попытки кардинально себя "перекраивать" могут негативно отразиться на здоровье.

При этом самолюбие Иды тешит то, что Москву украшает реклама с её портретом.