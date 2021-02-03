Обаятельная звезда Instagram считает, что не дотягивает до современных стандартов красоты.
Одна из самых успешных блогеров России призналась, что иногда стесняется своей внешности.
"Я периодически комплексую из-за отдельных частей своего тела. То мне кажется, что у меня большой нос, то — что очень мощные руки, — рассказала Ида в интервью "Комсомольской правде".
Галич объяснила, что справиться с внешними недостатками помогает спорт и самодисциплина. Звезда Интернета также убеждена, что важно любить себя.
Ида убеждена, что попытки кардинально себя "перекраивать" могут негативно отразиться на здоровье.
При этом самолюбие Иды тешит то, что Москву украшает реклама с её портретом.
"Что касается билбордов, то не буду скрывать — конечно, приятно, что девочка с неидеальным носом, раскосыми глазами, расщелинкой между зубов украшала новогоднюю Москву", — сказала Галич.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.