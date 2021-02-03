Приятель Насти Ивлеевой рассказал, что она ждёт ребенка

Знакомый звёздной четы уверен, что ведущая "Орла и решки" находится в интересном положении.

Периодически в Сети появляются слухи о расставании Насти Ивлеевой и Элджея. Супруги, однако, показывают крепость своих отношений, не давая пищу для негативных слухов.

На этот парочку заподозрили в то, что они готовятся стать родителями. На эти мысли знакомого звёзд навели некоторые изменения в поведении Насти Ивлеевой.

"Странно, но Настя сразу же после Нового Года, резко отказалась от любого алкоголя, резко бросила все вредные привычки, сократила количество съемок, как мне кажется набрала пару килограммов, я не исключаю, что просто Настя беременна, а значит Элджей и Ивлеева скоро станут родителями", — рассказал инсайдер.

На подобные мысли поклонников навело и то, что посты Элджея в Instagram становятся крайне милыми: исполнитель все чаще фотографируется с игрушками.