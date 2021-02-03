Знакомый звёздной четы уверен, что ведущая "Орла и решки" находится в интересном положении.
Периодически в Сети появляются слухи о расставании Насти Ивлеевой и Элджея. Супруги, однако, показывают крепость своих отношений, не давая пищу для негативных слухов.
На этот парочку заподозрили в то, что они готовятся стать родителями. На эти мысли знакомого звёзд навели некоторые изменения в поведении Насти Ивлеевой.
"Странно, но Настя сразу же после Нового Года, резко отказалась от любого алкоголя, резко бросила все вредные привычки, сократила количество съемок, как мне кажется набрала пару килограммов, я не исключаю, что просто Настя беременна, а значит Элджей и Ивлеева скоро станут родителями", — рассказал инсайдер.
На подобные мысли поклонников навело и то, что посты Элджея в Instagram становятся крайне милыми: исполнитель все чаще фотографируется с игрушками.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.