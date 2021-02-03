Режиссёр обратился в Следственный комитет с просьбой отыскать 820 тысяч рублей, которые были переведены Гитане Леонтенко.
Беспокоиться о средства Никита Михалкова стал после того, как Гитана Леонтенко объяснила, что не получала от Никиты Сергеевича 820 тысяч рублей.
"Принимая во внимание распространенное ранее в СМИ высказывание адвоката Гитаны Аркадьевны Леонтенко — Юлии Антоновой — об отсутствии каких-либо денежных поступлений от Никиты Михалкова в адрес семьи Алексея Баталова, Никита Сергеевич обратился в Следственный комитет РФ с просьбой в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с имуществом Баталовых проверить данное заявление, выяснив, кто и каким образом мог, возможно, присваивать перечисленные Никитой Михалковым и по его поручениям средства в адрес Гитаны Леонтенко и Марии Баталовой, — говорится в официальном заявлении Михалкова.
Выяснилось, что что вдова Алесея Баталова получала деньги, однако не лично от Никиты Михалкова, а от Российского Союза правообладателей, который возглавляет маститый кинодеятель.
Кроме того, путаница возникла из-за того, что назывались суммы ежемесячных выплат в размере 300 тысяч рублей, однако, по словам адвоката Гитаны Леонтенко, сумма выплачивалась лишь два раза и общий её размер составляет как раз три сотни тысяч рублей.
"Ранее в своих интервью Павел Астахов говорил, что Гитана Аркадьевна якобы получает ежемесячно от Никиты Сергеевича по 300 тысяч рублей. Мол, это были личные средства режиссера. Нам стало интересно, где же эти деньги. Проверили по выпискам платежи, — объяснила нам ситуацию Юлия Антонова. — Действительно, осенью Баталовым пришли два перевода: 120 тысяч и 180 тысяч. Это были единовременные платежи, которые в сумме равнялись 300 тысячам, но не ежемесячные переводы, как нам пытались представить. Более того, эти деньги пришли не от Михалкова лично, а от Российского Союза правообладателей. Поэтому Гитана Аркадьевна и дала пояснение, что не получает от Никиты Сергеевича ежемесячно по 300 тысяч", — прокомментировала ситуацию адвокат Баталовых Юлия Антонова в интервью "Комсомольской правде".
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.