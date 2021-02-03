Михалков выясняет, куда исчезли деньги, которые он давал вдове Баталова

Режиссёр обратился в Следственный комитет с просьбой отыскать 820 тысяч рублей, которые были переведены Гитане Леонтенко.

Беспокоиться о средства Никита Михалкова стал после того, как Гитана Леонтенко объяснила, что не получала от Никиты Сергеевича 820 тысяч рублей.

"Принимая во внимание распространенное ранее в СМИ высказывание адвоката Гитаны Аркадьевны Леонтенко — Юлии Антоновой — об отсутствии каких-либо денежных поступлений от Никиты Михалкова в адрес семьи Алексея Баталова, Никита Сергеевич обратился в Следственный комитет РФ с просьбой в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с имуществом Баталовых проверить данное заявление, выяснив, кто и каким образом мог, возможно, присваивать перечисленные Никитой Михалковым и по его поручениям средства в адрес Гитаны Леонтенко и Марии Баталовой, — говорится в официальном заявлении Михалкова.

Выяснилось, что что вдова Алесея Баталова получала деньги, однако не лично от Никиты Михалкова, а от Российского Союза правообладателей, который возглавляет маститый кинодеятель.

Кроме того, путаница возникла из-за того, что назывались суммы ежемесячных выплат в размере 300 тысяч рублей, однако, по словам адвоката Гитаны Леонтенко, сумма выплачивалась лишь два раза и общий её размер составляет как раз три сотни тысяч рублей.