Анфиса Чехова прокомментировала женитьбу бывшего мужа

Ведущую часто сравнивают с избранницей своего экс-супруга.

Анфиса Чехова сохраняет добрые отношения со своим бывшим мужем Гурамом Баблишвили. Артистка воспитывает их общего сына по имени Соломон.

Звезда одобрила возлюбленную Гурама, отметив, что её экс-супруг всегда знал толк в красивых женщинах.

"Я считаю, что Гурам обладает достаточно хорошим вкусом и чутьем на женщин, поэтому выбрать плохую он не мог. Думаю, они очень подходят друг к другу, сейчас ждут ребенка, я искренне счастлива за него", — рассказала Анфиса в интервью журналу StarHit. ru.

Телеведущая объяснила, что они с Гурамом не держат друг на друга обид.