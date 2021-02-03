Ведущую часто сравнивают с избранницей своего экс-супруга.
Анфиса Чехова сохраняет добрые отношения со своим бывшим мужем Гурамом Баблишвили. Артистка воспитывает их общего сына по имени Соломон.
Звезда одобрила возлюбленную Гурама, отметив, что её экс-супруг всегда знал толк в красивых женщинах.
"Я считаю, что Гурам обладает достаточно хорошим вкусом и чутьем на женщин, поэтому выбрать плохую он не мог. Думаю, они очень подходят друг к другу, сейчас ждут ребенка, я искренне счастлива за него", — рассказала Анфиса в интервью журналу StarHit. ru.
Телеведущая объяснила, что они с Гурамом не держат друг на друга обид.
"Если ты когда-то любил человека, и продолжаешь его любить как отца своего ребенка, то почему ты должен желать ему несчастья", — прокомментировала женитьбу бывшего мужа великодушная Чехова.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.