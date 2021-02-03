Митя Фомин сделал силиконовый слепок с лица

Солист группы Hi-Fi показал, как происходит подготовка к участию в шоу "Точь в точь".

Митя Фомин опубликовал в своём Instagram видео, на котором с певцом проводят странные манипуляции.

Исполнителя усадили в кресло и облепили его голову некой белой массой.

Митя пояснил, что таким образом делают пластический грим.

Эта процедура необходима для участия в телевизионном проекте "Точь в точь". Чтобы ввести жюри в заблуждение и не дать им догадаться о том, кто из артистов находится перед ними, прибегают к таким ухищрениям.