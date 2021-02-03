Солист группы Hi-Fi показал, как происходит подготовка к участию в шоу "Точь в точь".
Митя Фомин опубликовал в своём Instagram видео, на котором с певцом проводят странные манипуляции.
Исполнителя усадили в кресло и облепили его голову некой белой массой.
Митя пояснил, что таким образом делают пластический грим.
Эта процедура необходима для участия в телевизионном проекте "Точь в точь". Чтобы ввести жюри в заблуждение и не дать им догадаться о том, кто из артистов находится перед ними, прибегают к таким ухищрениям.
"Поздравьте меня! Снятие слепка с лица для производства силиконовой маски и пластического грима для всех образов этого интереснейшего проекта", — написал Фомин под видео.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.