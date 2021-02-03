Экс-участница "Дома-2" и сотрудница, отвечающая за кастинг в шоу, Надежда Ермакова рассказала о скорых съёмках новых серий телестройки.
Ермакова обнадёжила поклонников телепроекта, объяснив, что в скором времени зрители смогут снова увидеть любимую программу.
Для этого кастинг-служба "Дома-2" начала активную работу.
"Мне приятно поделиться с вами, кто радовался и грустил по "Дому-2"… Всё будет, ребята!" — объяснила Надежда изданию Teleprogramma. pro.
Уже стало известно, что телестройка нашла себе место на телевизионном канале "СТС Love". Именно на этом канале реалити-шоу продолжит своё существование в обновлённом формате.
Съёмочный павильон наполнят новые участники, однако не исключено, что самые полюбившиеся герои шоу вернутся в проект.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.