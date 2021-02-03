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Всё будет!: Ермакова объявила о старте кастингов в реалити-шоу "Дом-2"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-участница "Дома-2" и сотрудница, отвечающая за кастинг в шоу, Надежда Ермакова рассказала о скорых съёмках новых серий телестройки.

Ермакова обнадёжила поклонников телепроекта, объяснив, что в скором времени зрители смогут снова увидеть любимую программу.

Для этого кастинг-служба "Дома-2" начала активную работу.

"Мне приятно поделиться с вами, кто радовался и грустил по "Дому-2"… Всё будет, ребята!" — объяснила Надежда изданию Teleprogramma. pro.

Уже стало известно, что телестройка нашла себе место на телевизионном канале "СТС Love". Именно на этом канале реалити-шоу продолжит своё существование в обновлённом формате. 

Съёмочный павильон наполнят новые участники, однако не исключено, что самые полюбившиеся герои шоу вернутся в проект. 

 

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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