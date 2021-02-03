Бывшего супруга Бритни Спирс арестовали в штате Теннесси

Бывшего мужа и друга детства американской поп-дивы задержали за езду в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Полицейские Нэшвилла остановили автомобиль Джейсона Александера. Мужчину заподозрили в том, что он находится под действием спиртосодержащих и наркотических веществ.

Мужчина отказался сдать тест, определяющий уровень содержания алкоголя в крови. Этот отказ квалифицируется как гражданское нарушение в штате Теннесси.

В полицейском участке Александер пробыл недолго, так как его вскоре выпустили под солидный денежный залог.

По сообщению издания The Mirror, судебное заседание по делу бывшего мужа Бритни Спирс назначено на 30 апреля 2021 года. У 39-летнего мужчины ранее наблюдались проблемы с законом. Джейсон также лечился от алкогольной и наркотической зависимости.

В браке с Джейсоном Александером Спирс находилась чуть более двух суток. Свадьба состоялась в 2004 году.