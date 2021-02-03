Дочь Заворотнюк рассказала о переживаниях из-за болезни матери

Девушку в очередной раз забросали вопросами о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" рассказала в своём микроблоге, что предпочитает, чтобы её поддерживали, не задавая лишних вопросов. Анна Заворотнюк объяснила в Instagram, что ей тяжело говорить о заболевании мамы.

Подписчики спросили Анну, почему она придерживается строгого табу на обсуждение темы болезни Анастасии Заворотнюк.

"Потому что это очень больно и я боюсь сотрясать воздух", — объяснила Заворотнюк-младшая.

Анна сказала, что предпочитает просто молиться и верить в то, что её мама победит болезнь.