Гостья ток-шоу подняла на передаче тему, которая очень не понравилась Екатерине Белоцерковской.
Во время съёмок ток-шоу вдова Бориса Грачевского не могла сдержать слёз, вспоминая покойного супруга.
Однако, по словам звезды ток-шоу Марианы Саид Шах, которая долгие годы дружила с худруком "Ералаша", после программы Екатерина Белоцерковская устроила скандал.
"Когда программа закончилась, я прямо в студии подошла к Кате и пожала ей руку, — рассказывает Мариана. — Она при людях ничего мне не сказала. Но уже спустя время ситуация изменилась! Катя с каким-то молодым человеком, которого я до этого видела первый раз в жизни, выловила меня в коридоре студии, прижала к стенке, и они вдвоем стали махать руками. Я думала, что они меня изобьют!" — цитирует слова Марианы издание "Собеседник".
Как рассказала Саид Шах, вдове режиссёра пришлись не по душе её слова о внебрачном сыне Бориса Юрьевича.
"Катя стала кричать: "Зачем вы эту тему поднимаете? Зачем вы начали говорить про внебрачного сына? Вы сказали, что он его кровь!". Я очень удивилась: «Подождите, но в этом человеке действительно течет кровь Бори! Почему вы Василису, которую родила Аня, принимаете, а его нет? Он родился до вашего появления в жизни Бори. Он не изменял вам с его матерью. Почему такое ревностное отношение?»" — рассказала участница ток-шоу "Пусть говорят".
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.