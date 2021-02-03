Вдова Грачевского накинулась на знакомую мужа на шоу "Пусть говорят"

Гостья ток-шоу подняла на передаче тему, которая очень не понравилась Екатерине Белоцерковской.

Во время съёмок ток-шоу вдова Бориса Грачевского не могла сдержать слёз, вспоминая покойного супруга.

Однако, по словам звезды ток-шоу Марианы Саид Шах, которая долгие годы дружила с худруком "Ералаша", после программы Екатерина Белоцерковская устроила скандал.

"Когда программа закончилась, я прямо в студии подошла к Кате и пожала ей руку, — рассказывает Мариана. — Она при людях ничего мне не сказала. Но уже спустя время ситуация изменилась! Катя с каким-то молодым человеком, которого я до этого видела первый раз в жизни, выловила меня в коридоре студии, прижала к стенке, и они вдвоем стали махать руками. Я думала, что они меня изобьют!" — цитирует слова Марианы издание "Собеседник".

Как рассказала Саид Шах, вдове режиссёра пришлись не по душе её слова о внебрачном сыне Бориса Юрьевича.