Егор Крид объяснил, почему не собирается жениться

Певец, которого окружают толпы поклонниц, не спешит прощаться со своим холостяцким статусом.

Егор Крид объяснил подписчикам, почему не заводит семью. Кумир девушек предпочитает оставаться свободным, несмотря на частые романы.

Исполнитель ранее состоял в отношениях с певицей Нюшей. Недавно ему приписывали роман со звездой TikTok Валей Karnaval. Не смогли пленить узами брака певца и красотки из шоу "Холостяк".

Крид решил объяснить поклонникам, почему дорожит своей свободой.