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Агата Муцениеце ответила на слухи о своих пластических операциях

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса рассказала о том, как ей удаётся сохранять свою красоту.

Агата Муцениеце ответила на слухи о своих пластических операциях

Агата Муцениеце уверяет, что не прибегала к услугам пластических хирургов. 31-летняя актриса и мать двоих детей выглядит моложе своих лет.

Звезда "Закрытой школы" объяснила, что старательно ухаживает за собой, однако не нуждается в более радикальных процедурах, связанных с пластической хирургией.

"Я удивлена, что многие думают, что я удалила комки Биша. Я не прибегала к пластике лица, только поставила виниры Но эстетические процедуры делаю регулярно", — рассказала изданию "Красота и здоровье" актриса.

Бывшая жена Павла Прилучного призналась, что у неё есть особенный метод спортивных занятий.

"Хотя у меня есть своя методика: бег в холодную погоду, особенно когда выпадает снег", — сказала Агата.

Актриса также советует женщинам чаще смеяться и улыбаться.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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