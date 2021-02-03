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Приёмный сын Анджелины Джоли заговорил на русском языке 

Шоу-бизнес » Зарубежный

Голливудская звезда рассказала об успехах своих детей.

Приёмный сын Анджелины Джоли заговорил на русском языке 

Одна из самых красивых актрис мира Анджелина Джоли похвасталась способностью к изучению иностранных языков своего старшего приёмного сына Мэддокса.

Юноша, по словам актрисы, заводит знакомства по всему миру и общается со сверстниками по видеосвязи на иностранных языках.

Джоли периодически замечает, как Мэддокс разговаривает с интернет-приятелями на корейском или на русском языках. Анджелина отметила, что молодые люди сейчас имеют доступ к огромному количеству информации, что отражается на их развитии.

"Молодые люди научились общаться и узнавать друг друга таким глобальным способом. Именно они и начнут решать наши проблемы", — рассказала Джоли в интервью британскому журналу Vogue.

Звезда, которая воспитывает шестерых детей, объяснила, что научилась справляться с обязанностью многодетной матери.

"Я справляюсь с этим благодаря своим детям. Они помогают мне", — призналась голливудская дива.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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