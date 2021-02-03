Звезду фильма "Лёд" Аглаю Тарасову задержали за участие в митинге

Дочь Ксении Раппопорт пытаются вызволить из отделения полиции с помощью юристов.

Замена Алексею Навальному условного срока на реальный вызвала народные волнения.

В столице прошли несанкционированные акции, участников которых задерживали правоохранительные органы. В числе задержанных оказалась актриса Аглая Тарасова.

Актриса известна по ролям в сериале "Интерны", картина "Лёд" и "Лёд-2".

"Она сейчас находится в отделе полиции по Западному Дегунину. Мы только что с ней разговаривали", — сообщил юрист Алексей Прянишников в интервью ТАСС.

В Москве и в Санкт-Петербурге в настоящее время усилены меры безопасности, улицы патрулируют сотрудники ОМОНа.