Дочь Ксении Раппопорт пытаются вызволить из отделения полиции с помощью юристов.
Замена Алексею Навальному условного срока на реальный вызвала народные волнения.
В столице прошли несанкционированные акции, участников которых задерживали правоохранительные органы. В числе задержанных оказалась актриса Аглая Тарасова.
Актриса известна по ролям в сериале "Интерны", картина "Лёд" и "Лёд-2".
"Она сейчас находится в отделе полиции по Западному Дегунину. Мы только что с ней разговаривали", — сообщил юрист Алексей Прянишников в интервью ТАСС.
В Москве и в Санкт-Петербурге в настоящее время усилены меры безопасности, улицы патрулируют сотрудники ОМОНа.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.