Бородина пожаловалась на хейтеров, которым не нравится её богатая жизнь

Ксения Бородина высказалась в адрес тех людей, которым не нравится её демонстрация богатой жизни.

Телеведущая напомнила, что жизнь каждого человека — это его выбор и она не несёт ответственности за то, что кто-то получает слишком мало и не может реализовать свои мечты.