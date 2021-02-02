Ксения Бородина высказалась в адрес тех людей, которым не нравится её демонстрация богатой жизни.
Телеведущая напомнила, что жизнь каждого человека — это его выбор и она не несёт ответственности за то, что кто-то получает слишком мало и не может реализовать свои мечты.
"Если у вас зарплата 20 тысяч, то это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать. Но я вас не просила так жить! Почему не хотите превратить свою зависть в позитивную мотивацию? Почему не хотите пойти и найти другую работу, переучиться, найти подработку? Потому что написать гадость, назвать человека тварью по причине его дохода проще, чем заняться собой?" — написала Бородина в Instagram.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.