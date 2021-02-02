"Никто не будет обижен": Вдова Грачевского рассказала о наследстве мужа

Екатерина Белоцерковская заговорила о наследстве покойного мужа Бориса Грачевского. Вдова заявила, что не допустит конфликтов при разделе имущества умершего супруга.

"Поверьте, никто не будет обижен. Каждый получит то, что ему полагается. Остальными вопросами будут заниматься юристы", — отметила актриса.

Недавно стало известно, что Грачевский практически ничего не оставил своим родным, поскольку все средства вкладывал в киножурнал "Ералаш".