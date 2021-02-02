Реинкарнация "Дома-2": определён канал для трансляции проекта

Проект "Дом-2" совсем скоро снова будут показывать на телевидении. Уже определён канал, который продолжит трансляцию шоу. Зрители смогут увидеть старых участников и телеведущих. Также продюсеры планирует немного обновить контингент проекта.

Об этом источник сообщил изданию "СтарХит". Оказалось, что шоу будут показывать на канале СТС Love.