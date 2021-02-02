Проект "Дом-2" совсем скоро снова будут показывать на телевидении. Уже определён канал, который продолжит трансляцию шоу. Зрители смогут увидеть старых участников и телеведущих. Также продюсеры планирует немного обновить контингент проекта.
Об этом источник сообщил изданию "СтарХит". Оказалось, что шоу будут показывать на канале СТС Love.
"Скорее всего, проект будет выходить не на кнопке, а в стартовом пакете. И еще, возможно, после СТС Love, проект захотят вывести на час-два на СТС. Это произойдет со временем. Будут небольшие изменения в формате: "ДОМ-2" хотят сделать современнее, интереснее. Также известно, что часть участников из старого состава останутся, плюс наберут новичков", — пояснил источник.
Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".