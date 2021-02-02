Ольга Бузова хотела скрыть отношения с Манукяном

Ольга Бузова призналась, что изначально хотела сохранить в тайне отношения с Давидом Манукяном. По её словам, именно блогер настоял на том, чтобы раскрыть поклонникам их роман.

"Теперь я в этом убедилась окончательно. Я и не хотела… Хотела скрывать наши чувства, как было в самом начале. Но он настоял", — пояснила певица.

Напомним, пара прекратила отношения в конце января после возвращения с отдыха на Бали. Там они даже сыграли импровизированную свадьбу, однако позже Бузова обвинила своего возлюбленного в агрессии и изменах.