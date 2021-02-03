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Гоар Аветисян впервые вышла в свет после липосакции

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный визажист показала результат хирургической операции.

Гоар Аветисян впервые вышла в свет после липосакции

Гоар Аветисян в декабре 2020 года легла под нож хирурга, чтобы избавиться от обвисшей кожи. Недовольство внешностью специалиста в области красоты обострилось после рождения ребёнка.

Гоар объяснила, что за всю жизнь она суммарно набрала и сбросила 180 килограммов. Спорт и правильное питание помогли женщине сбросить 48 кг.

Хирурги убрали недостатки фигуры и подкорректировали грудь Гоар. За операцию она отдала почти два миллиона рублей, однако Аветисян уверила, что не жалеет о своём решении и довольна результатом.

Женщина появилась на премьере фильма "Понаехали". Внимание публики было обращено к постройневшей Гоар. Визажист предстала перед фотокамерами в черном платье с глубоким декольте.

"Месяц назад мне сделали операцию по подтяжке груди, по абдоминопластике мне ушили послеродовой диастаз, убрали фартук, который висел после практически 50 кг похудения, местами делали липосакцию, делали перенос жира на определенные участки и в общем, по итогам этой операции…, до я весила 92 кг, после я стала весить 89," — объяснила Гоар.

Аветисян призналась, что не собирается останавливаться на достигнутом, так как её цель — похудеть до 70 кг.

"Моей целью было — полюбить свое тело еще больше, без висячего живота, груди. Размер был 6-7, а стал третьим", — похвасталась визажист.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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