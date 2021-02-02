Мария Максакова рассказала, что её мать могла оказаться за решёткой, однако ей удалось избежать заключения.
По её словам, тогда женщина встречалась с известным композитором Микаэлом Таривердиевым. Они вместе ехали в машине и мать Максаковой находилась за рулем. По неосторожности она насмерть сбила молодого военного.
"На 9 Мая они ехали в машине и сбили насмерть молодого военного. За рулём была на самом деле мама, но он решил её защитить и взял всё на себя. Мама говорит, конечно, что за рулём был он. После этого они расстались. Он получил срок", — рассказала Максакова.
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