Мария Максакова рассказала, как её матери удалось избежать тюрьмы

Мария Максакова рассказала, что её мать могла оказаться за решёткой, однако ей удалось избежать заключения.

По её словам, тогда женщина встречалась с известным композитором Микаэлом Таривердиевым. Они вместе ехали в машине и мать Максаковой находилась за рулем. По неосторожности она насмерть сбила молодого военного.