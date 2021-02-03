Ты обнулила нас: Манукян спел песню о расставании с Бузовой

Блогер и экс-ведущая "Дома-2" после разрыва отношений общаются друг с другом исключительно на языке песен.

Ольга Бузова заявила, что жалеет о том, что дала волю эмоциям и сделала разрыв с Давидом Манукяном достоянием общественности.

Поющая ведущая прекратила нападки на экс-возлюбленного, отказываясь комментировать ссору с мужчиной, с котором сыграла свадьбу на Мальдивах.

Чтобы выразить свою боль, Ольга на шоу "Вечерний Ургант" спела песню Аллы Пугачёвой "Сильная женщина".

"Крикну, а в ответ тишина. Снова я останусь одна. Сильная женщина плачет у окна…", — пропела Ольга, желая продемонстрировать свои душевные терзания по поводу краха личной жизни.

Давид Манукян тоже не остался в долгу. Блогер ответил экс-возлюбленной словами из нового трека. Дава неплохо справляется со своей ролью несчастного влюблённого, находя сочувствие поклонников.