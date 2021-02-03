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Ты обнулила нас: Манукян спел песню о расставании с Бузовой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогер и экс-ведущая "Дома-2" после разрыва отношений общаются друг с другом исключительно на языке песен.

Ты обнулила нас: Манукян спел песню о расставании с Бузовой

Ольга Бузова заявила, что жалеет о том, что дала волю эмоциям и сделала разрыв с Давидом Манукяном достоянием общественности.

Поющая ведущая прекратила нападки на экс-возлюбленного, отказываясь комментировать ссору с мужчиной, с котором сыграла свадьбу на Мальдивах.

Чтобы выразить свою боль, Ольга на шоу "Вечерний Ургант" спела песню Аллы Пугачёвой "Сильная женщина".

"Крикну, а в ответ тишина. Снова я останусь одна. Сильная женщина плачет у окна…", — пропела Ольга, желая продемонстрировать свои душевные терзания по поводу краха личной жизни.

Давид Манукян тоже не остался в долгу. Блогер ответил экс-возлюбленной словами из нового трека. Дава неплохо справляется со своей ролью несчастного влюблённого, находя сочувствие поклонников.

"Ты обнулила плейлист, сторис твоя новая жизнь.

Счастье лишь на показ, обнулила нас.

Старый плеер завис, повторяет: "Вернись!".

Сто изменённых фраз", — поёт Манукян в своей новой композиции.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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