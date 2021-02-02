Заворотнюк рассказала о своём бойфренде

Недавно дочь Анастасии Заворотнюк Анна заговорила о личной жизни. Девушка призналась, что уже несколько лет состоит в отношениях.

По её словам, с бойфрендом она познакомилась во время учёбы в Нью-Йорке.

"Мы познакомились в университете в Нью-Йорке. Вместе уже шесть лет. Он из Москвы, просто учился за границей", — рассказала дочь певицы.

Несмотря на подобные откровения, девушка не торопиться раскрывать личность своего возлюбленного.