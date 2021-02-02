Светлана Лобода уже была наставником шоу "Голос. Дети", однако певица отказалась участвовать в последнем сезоне проекта.
Сейчас артистка изменила своё решение. По её словам, она получила большое количество писем от детей и их родителей с просьбой вернуться.
"За последнее время я получила такое количество писем от родителей и детей с просьбой вернуться, что вы просто не оставили мне выбора. Я сделаю всё, чтобы защитить каждого из вас и быть не только наставником, но и лучшим другом", — написала Лобода в Instagram.
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