Лобода вновь стала наставником шоу "Голос. Дети"

Светлана Лобода уже была наставником шоу "Голос. Дети", однако певица отказалась участвовать в последнем сезоне проекта.

Сейчас артистка изменила своё решение. По её словам, она получила большое количество писем от детей и их родителей с просьбой вернуться.