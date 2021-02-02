Учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов создал аккаунт в TikTok и теперь планирует публиковать там видео, в которых он будет рассказывать молодому поколению о традиционных ценностях, в первую очередь речь будет идти о семье.

"Регулярно, раз в неделю, буду делиться своими соображениями о главных ценностях человеческого бытия, прежде всего, о семье. Это будет больше личный формат. С научно-познавательным контентом мне не хотелось выходить. Я 50 лет вёл программу "В мире животных", сейчас преподаю в университете. Мне этого хватает.

Я не очень в интернете и терминологии разбираюсь. Я понял, что это молодёжная платформа, мне так объяснили. Хочется хоть немножко дать ребятам понимание о том, какие традиции есть, прежде всего, в семейной жизни. Рассказать про уважение, почитание к родителям. У молодёжи сейчас никак не складывается это в уме. Это очень важно. Вот такой контент я и буду размещать", — сообщил он в интервью Общественной службе новостей.