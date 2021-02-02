Ида Галич объяснила развод с мужем

Внезапно для многих Ида Галич сообщила о разводе с мужем Аланом Басиевым, за которого около года назад вышла замуж. В браке у них родился сын, однако и это не смогло спасти отношения.

Поклонники блогера утверждают, что Галич была кормильцем в семье и именно это стало причиной её развода с супругом. Однако она решила опровергнуть это суждение.