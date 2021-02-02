Внезапно для многих Ида Галич сообщила о разводе с мужем Аланом Басиевым, за которого около года назад вышла замуж. В браке у них родился сын, однако и это не смогло спасти отношения.
Поклонники блогера утверждают, что Галич была кормильцем в семье и именно это стало причиной её развода с супругом. Однако она решила опровергнуть это суждение.
"Финансы и распад нашего союза никак не связаны. Я могу позволить себе просто любить человека", — отметила Галич.
Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".