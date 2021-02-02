Анфиса Чехова впервые высказалась о свадьбе бывшего мужа

Несмотря на развод, Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили смогли сохранить тёплые отношения. Артистка рассказала, что новая жена Баблишвили хорошо ладит с их общим сыном Соломоном.

"Между нами никакой битвы и войны. Девочка, судя по всему, хорошая. Пока я не познакомилась, но она нравится Соломону, находит с ним общий язык. И мне кажется, что они с Гурамом хорошая и счастливая пара", — пояснила Чехова.

Недавно стало известно, что Баблишвили женился на новой возлюбленной, которая находится в положении и вскоре родит ему ребёнка.