Вдова Караченцова планирует уехать из России

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина недавно перенесла коронавирус. Она утверждает, что сделает прививку от COVID-19 только через три месяца, поскольку сейчас в её организме ещё остались антитела.

Сразу после выздоровления артистка отправилась в Турцию, чтобы восстановить здоровье. Однако на этом она не планирует останавливаться. Поргина рассказала, что продолжит свои путешествия по миру.