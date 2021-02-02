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Вдова Караченцова планирует уехать из России

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Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина недавно перенесла коронавирус. Она утверждает, что сделает прививку от COVID-19 только через три месяца, поскольку сейчас в её организме ещё остались антитела.

Сразу после выздоровления артистка отправилась в Турцию, чтобы восстановить здоровье. Однако на этом она не планирует останавливаться. Поргина рассказала, что продолжит свои путешествия по миру.

"Я ничего не боюсь. Разве по мне не видно? Я должна поддержать свой организм. Могут быть осложнения, если заболею во второй раз. К тому же я мечтаю съездить в Танзанию, на водопады. Посмотреть львов, которые живут в дикой природе. Сейчас поеду на отдых в Дубай, вернусь и буду думать, когда лететь в Танзанию", — рассказала артистка "Собеседнику".

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Ольга Алексеева
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