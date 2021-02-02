Стало известно, как Анастасию Заворотнюк лечат от рака

Уже несколько лет Анастасия Заворотнюк пытается победить рак мозга. Родственники актрисы не сообщают никакой информации о её здоровье.

Врач-онколог Андрей Пылев объяснил изданию "Собеседник", что при возможности медики должны удалить опухоль.