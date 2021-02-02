Уже несколько лет Анастасия Заворотнюк пытается победить рак мозга. Родственники актрисы не сообщают никакой информации о её здоровье.
Врач-онколог Андрей Пылев объяснил изданию "Собеседник", что при возможности медики должны удалить опухоль.
"После чего проводится лучевая терапия на фоне лекарственной терапии. Уже после — химиотерапия еще несколькими циклами. Лечение данного заболевания, как в принципе и всех онкозаболеваний, жестко регламентировано и понятно", — пояснил специалист.
Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".