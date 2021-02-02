Пелагея уехала из России после развода с Телегиным

Пелагея решила последовать примеру Полины Гагариной, которая также прошла через развод с Дмитрием Исхаковым.

Напомним, певица сразу после Нового года отправилась на Мальдивы. Так же поступила и Пелагея. Она улетела на тропические острова вместе с дочерью.

Подписчики певицы заметили, что за последние полгода её дочь сильно выросла. Как утверждает сама артистка, сейчас её бывший муж Иван Телегин никак не интересуется воспитанием дочери.