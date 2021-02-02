Ольга Бузова вспомнила про Дмитрия Тарасова

Ольга Бузова продолжает хранить молчание относительно своего недавнего разрыва с Давидом Манукяном. Неожиданно артистка вспомнила про бывшего мужа — Дмитрия Тарасова. Ещё недавно певица нелестно высказывалась в его адрес, однако сейчас призналась, что не держит на него зла.

"Я никогда не желала ему зла! Я давно его простила. Просто эта боль долго жила во мне. Его детям я тем более не желала зла. Дети вообще ни при чем", — пояснила Бузова.

Напомним, певица попросила журналистов не поднимать тему о Манукяне в ближайшее время. Причина, по которой они решили прекратить отношения, до сих пор неизвестна.