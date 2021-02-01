Сергей Глушко хочет отомстить тем, кто слил интимное видео с его участием. Напомним, в прошлом году в социальных сетях появился ролик, на котором стриптизёра застали за любовными утехами с двумя девушками.
Эта публикация вызвала большой скандал, который чуть не обернулся разводом Тарзана с Наташей Королёвой. Теперь стриптизёр настроен решительно и хочет засудить виновных.
"Скажу вам, что одна мадам уже присела", — написал он в Instagram, добавив, что процессуальные действия продолжаются.
Супруги с готовностью скинули с себя одежду в присутствии журналиста.