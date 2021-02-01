"Одна мадам уже присела": Тарзан решил засудить своих "любовниц"

Сергей Глушко хочет отомстить тем, кто слил интимное видео с его участием. Напомним, в прошлом году в социальных сетях появился ролик, на котором стриптизёра застали за любовными утехами с двумя девушками.

Эта публикация вызвала большой скандал, который чуть не обернулся разводом Тарзана с Наташей Королёвой. Теперь стриптизёр настроен решительно и хочет засудить виновных.