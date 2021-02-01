Ефремов подал жалобу на своего очередного адвоката

Михаил Ефремов подал жалобу в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга на своего бывшего адвоката Андрея Алешкина.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственные источники. Алешкин, по словам Ефремова, занимался самопиаром и не защищал его интересы.

"Ефремов подал новую жалобу на Алешкина президенту Адвокатской палаты Санкт-Петербурга и заявил в ней, что адвокат не преследовал цели защищать его, а занимался самопиаром", — пояснил источник.

Ефремов утверждает, что запретил Алешкину общаться с журналистами относительно его уголовного дела.