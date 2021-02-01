Актриса Эван Рейчел Вуд публично обвинила музыканта Мэрилина Мэнсона в насилии. После этого ещё несколько женщин признались, что певец применял к ним действия насильственного характера.

"Имя человека, который надо мной издевался, Брайан Уорнер, так же известный миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно издевался надо мной годами. Мне "промывали мозги", мной манипулировали, принуждая к подчинению. Я устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа", — написала Эван Рейчел Вуд в Instagram.