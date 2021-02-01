Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Зеленский пообещал "прогнать" Путина с Донбасса
Гаджев объяснил, почему "Тамбов" нужно оставить в РПЛ
В Ялте ответили на возмущение из-за подачи воды гостям отелей
Прилепин предложил упростить процедуру согласования митингов
В Челябинской области ослабили карантин
В Тюмени по самолёту, который заходил на посадку, выпустили ракету
В Омске нашли убийц экс-футболиста "Иртыша"
"Синергия" и "Союзмультфильм" открывают детскую академию анимации
Гарик Сукачёв снимет фильм о легендарной болельщице Машке

Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии

Шоу-бизнес » Зарубежный

Актриса Эван Рейчел Вуд публично обвинила музыканта Мэрилина Мэнсона в насилии. После этого ещё несколько женщин признались, что певец применял к ним действия насильственного характера.

"Имя человека, который надо мной издевался, Брайан Уорнер, так же известный миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно издевался надо мной годами. Мне "промывали мозги", мной манипулировали, принуждая к подчинению. Я устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа", — написала Эван Рейчел Вуд в Instagram.

Автор: Алексей Корнеев
Последние материалы
В Польше недовольны местной альтернативой автомата Калашникова
Зеленский пообещал "прогнать" Путина с Донбасса
Гаджев объяснил, почему "Тамбов" нужно оставить в РПЛ
В Ялте ответили на возмущение из-за подачи воды гостям отелей
Прилепин предложил упростить процедуру согласования митингов
В Челябинской области ослабили карантин
В Тюмени по самолёту, который заходил на посадку, выпустили ракету
В Омске нашли убийц экс-футболиста "Иртыша"
"Синергия" и "Союзмультфильм" открывают детскую академию анимации
Гарик Сукачёв снимет фильм о легендарной болельщице Машке
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак и Богомолов снялись голыми для общественно-политической газеты

Супруги с готовностью скинули с себя одежду в присутствии журналиста.

Собчак и Богомолов снялись голыми для общественно-политической газеты
От "народного протеста" до воззвания к Байдену
Политика. Новости и аналитика
От "народного протеста" до воззвания к Байдену
Мир. Новости мира
Украина в шоке: Германия почти готова закупать российскую вакцину
Общество
Стало известно, как снимался фильм Навального о "дворце" в Геленджике
Василий Амирджанов Лукашенко объяснил происхождение "настоящего президента" Василий Амирджанов Любовь Степушова Лукашенко отомстил: перевалки нефти в Клайпеде не будет Любовь Степушова Усам Оздемиров Миру претит доминирование доллара Усам Оздемиров
Комментарии
Протест станет Майданом или затихнет
От "народного протеста" до воззвания к Байдену
Кремлёвские методисты проигрывают Навальному
Франция назвала условие для производства вакцины "Спутник V"
ВВС США разрабатывают новое орбитальное оружие
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Сыну Боярского угрожает неизвестный
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Озвучена чёткая позиция России по Курильским островам
Лукашенко объяснил происхождение "настоящего президента"
Почему Россия выходит из пандемии, а Запад в неё погружается
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Шойгу пришёл проститься с Лановым
Москалькова обратилась к россиянам
В России ожидается рост цен на импортную мебель и товары для дома
От "народного протеста" до воззвания к Байдену
От "народного протеста" до воззвания к Байдену
Отчёт украинской разведки: во всём виноват Путин
О чём говорит форум "Русский Донбасс" загранице
Новый политпроект - главное разочарование января
Разговоры о вреде хлеба: чему можно верить
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников