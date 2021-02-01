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Соседов осторожно высказался о бывшей Тимати, которая начала петь

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный музыкальный критик Сергей Соседов осторожно высказался об Анастасии Решетовой, которая записала песню.

Поклонники бывшей возлюбленной Тимати решили, что она планирует начать карьеру певицы. Соседов не исключил, что Решетова действительно может обладать хорошими вокальными данными.

Критик напомнил, что сейчас хороший трек может записать даже человек, который не умеет петь.

"Трек можно создать, даже если человек не имеет ни слуха, ни голоса", — отметил Соседов.

Автор: Алексей Корнеев
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