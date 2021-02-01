Астролог Глоба объяснила провальность шоу "Давай поженимся"

Астролог Тамара Глоба, которая ещё некоторое время назад была соведущей шоу "Давай поженимся", считает, что в таком формате невозможно создать крепкий союз.

Более того, специалист раскрыла причину своего ухода из проекта. По её словам, продюсеры шоу в конце 2018 года поставили задачу регулярно вступать в конфликты с участниками передачи и другими ведущими. К этому Глоба оказалась не готова.