Астролог Тамара Глоба, которая ещё некоторое время назад была соведущей шоу "Давай поженимся", считает, что в таком формате невозможно создать крепкий союз.
Более того, специалист раскрыла причину своего ухода из проекта. По её словам, продюсеры шоу в конце 2018 года поставили задачу регулярно вступать в конфликты с участниками передачи и другими ведущими. К этому Глоба оказалась не готова.
"Это не мой формат. Я не умею работать в таком стиле и не хочу", — утверждает астролог.
Супруги с готовностью скинули с себя одежду в присутствии журналиста.