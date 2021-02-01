Сейчас команда "Дома-2" занята поиском новой площадки для трансляции шоу. Как только такая площадка будет найдена, съёмочная группа и участники проекта начнут снимать новые выпуски.
Об этом рассказал бывший телеведущий "Дома-2" Андрей Черкасов.
"Те участники, которые сейчас остались на "поляне", начиная Алексеем Купиным и заканчивая Евгением Ромашовым, они должны остаться и дальше. По ведущим мне не было сделано никакого предложения и другим ведущим тоже. Мы ждем", — пояснил экс-ведущий.
Супруги с готовностью скинули с себя одежду в присутствии журналиста.