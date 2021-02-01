Экс-телеведущий "Дома-2" подтвердил возобновление съёмок проекта

Сейчас команда "Дома-2" занята поиском новой площадки для трансляции шоу. Как только такая площадка будет найдена, съёмочная группа и участники проекта начнут снимать новые выпуски.

Об этом рассказал бывший телеведущий "Дома-2" Андрей Черкасов.