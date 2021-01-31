Татьяна Брухунова показала сына Вагана

Супруга юмориста опубликовала фото ребенка в профиль, по которому уже можно понять, на кого похож мальчик.

Татьяна Брухунова разместила на своей страничке в Instagram жизнерадостный снимок.

На фото Татьяна и её сыночек Ваган одаривают друг друга лучезарными улыбками.

И мама, и сыночек одеты в наряды одинаковой пестрой расцветки с преобладанием голубых и белых цветов.

"Визуализируем лето!", — написала Татьяна под фото.

Подписчики отметили, что Ваган Евгеньевич Петросян очень похож на маму.