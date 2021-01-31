Супруга юмориста опубликовала фото ребенка в профиль, по которому уже можно понять, на кого похож мальчик.
Татьяна Брухунова разместила на своей страничке в Instagram жизнерадостный снимок.
На фото Татьяна и её сыночек Ваган одаривают друг друга лучезарными улыбками.
И мама, и сыночек одеты в наряды одинаковой пестрой расцветки с преобладанием голубых и белых цветов.
"Визуализируем лето!", — написала Татьяна под фото.
Подписчики отметили, что Ваган Евгеньевич Петросян очень похож на маму.
"Ну покажите уже нам его!", — взмолились фолловеры
"Всему своё время", — ответила Татьяна.
"Очень на Вас похож!!!! Татьяна, Ваши ямочки Вагаше передались", — отметили интернет-пользователи.
Аркадий Ротенберг объяснил, что часто путешествует по России и находит "инвестиционно привлекательные" места.