Актёр собирается проникнуть в апартаменты, которые, по слухам, принадлежат лидеру РФ.

Алексей Панин, который живёт сейчас в Испании, решил поразить публику видео из зарубежного "дворца Путина".

"Слава Навального не даёт мне покоя после выхода фильма о доме Путина. Мало кто знает, но в Торревьехе, в Испании, тоже есть дом Путина. Он намного меньше того, о котором рассказывал Навальный. Он был построен в те года, когда Владимир Владимирович работал в мэрии Собчака…

Мы постараемся завтра взять ключи от этого дома. Он выставлен на продажу. Мы выложим всё это на моём YouTube-канале. Ждите", — сказал Панин в своём видеообращении в Instagram.