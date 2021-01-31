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Панин обещал показать ещё один "дворец Путина" в Испании

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Актёр собирается проникнуть в апартаменты, которые, по слухам, принадлежат лидеру РФ.

Алексей Панин, который живёт сейчас в Испании, решил поразить публику видео из зарубежного "дворца Путина".

"Слава Навального не даёт мне покоя после выхода фильма о доме Путина. Мало кто знает, но в Торревьехе, в Испании, тоже есть дом Путина. Он намного меньше того, о котором рассказывал Навальный. Он был построен в те года, когда Владимир Владимирович работал в мэрии Собчака…

Мы постараемся завтра взять ключи от этого дома. Он выставлен на продажу. Мы выложим всё это на моём YouTube-канале. Ждите", — сказал Панин в своём видеообращении в Instagram.

Автор: Елена Былкина
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